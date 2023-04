Sutra u Srbiji pre podne sunčano, popodne oblačno

U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno, na jugu i istoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći u Negotinskoj Krajini biće oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od tri do 10, a najviša dnevna od 18 do 21 stepena. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura biće oko devet, a najviša dnevna oko 19 stepeni. Do nedelje će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 19