Vučić: Povećanje penzija od 14-15 odsto do kraja godine

Komentarišući upozorenje ekonomista da bi zbog državnog trošenja plate i penzije mogle da padaju, Vučić je rekao da se u Srbiji plate i penzije neće smanjivati. „Mi nemamo čašćavanje glasača, ništa ne radimo u kampanji.

Mi smo u donjem delu evropskih zemalja po javnom dugu. Godinu ćemo završiti na 55 odsto BDP-a, a sada oko 52 odsto“, rekao je Vučić. On je podsetio da su devizne rezerve najveće u istoriji, da imamo 38,5 tona zlata. „Ništa ne trošimo, samo punimo i dodajemo da bi imali sigurnost. Kurs se ne menja više od 10 godina. Tako stvari stoje u ozbiljnoj zemlji“, poručio je on. On je rekao da će plate i penzije da rastu. „Penzije ćemo pre kraja godine, nadam se, da uvećamo