Vučić najavio novi program ekonomskih mera i veliki politički skup u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će se za nekoliko dana biti predstavljen novi program ekonomskih mera, među kojima će biti i ograničavanje trgovačkih marži. Rrekao je i da će u Novom Sadu u septembru biti održan jedan od najvećih političkih skupova i ponovio da će izbori biti održani pre zakonskog roka.

"Verujem da će rezultat biti ukupno smanjenje cena, ali ne po jedinom proizvodu, to će biti hiljade proizvoda, grupe proizvoda. Imaćemo desetine grupa proizvoda. Marža mora biti niža i očekujem da ukupno cene u Srbiji dovedemo da padnu više od 15-20 odsto. Pre svega govorim o ovom prehrambenom delu, dakle od žitarica, hleba, ulja, brašna, svega drugog što je neophodno, dakle što vam je najpotrebnije za svakodnevni život, do bezalkoholnih pića, da sve to padne