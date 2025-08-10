"Moramo razgovarati i raditi na ujedinjenju": Vučić o situaciji u Novom Sadu: "Održaćemo tamo veliki skup"

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost u “Nacionalnom dnevniku” na televiziji Pink, gde je govorio o svim aktuelnim i važnim temama u zemlji.

Vučić je najpre govorio o budućim novim merama koje država priprema za građane Srbije. Detaljno je objasnio na čemu će se raditi u budućem periodu kako bi građani osetili olakšanje u svakodnevnom životu. - Muka običnog čoveka mora da bude ono najvažnije čime ćemo da se bavimo. Problem svakog čoveka, posebno onih najranjivijih grupa, onih koji nisu bogati, onih koji nisu besni, mora da bude naše glavno zanimanje i glavna preokupacija. I zato sam u prethodnih