"Moramo razgovarati i raditi na ujedinjenju": Vučić o situaciji u Novom Sadu: "Održaćemo tamo veliki skup"

Blic pre 1 sat
"Moramo razgovarati i raditi na ujedinjenju": Vučić o situaciji u Novom Sadu: "Održaćemo tamo veliki skup"

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost u “Nacionalnom dnevniku” na televiziji Pink, gde je govorio o svim aktuelnim i važnim temama u zemlji.

Vučić je najpre govorio o budućim novim merama koje država priprema za građane Srbije. Detaljno je objasnio na čemu će se raditi u budućem periodu kako bi građani osetili olakšanje u svakodnevnom životu. - Muka običnog čoveka mora da bude ono najvažnije čime ćemo da se bavimo. Problem svakog čoveka, posebno onih najranjivijih grupa, onih koji nisu bogati, onih koji nisu besni, mora da bude naše glavno zanimanje i glavna preokupacija. I zato sam u prethodnih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić najavljuje pad cena do 20 odsto, kredite za siromašne i veliki skup u Novom Sadu

Vučić najavljuje pad cena do 20 odsto, kredite za siromašne i veliki skup u Novom Sadu

Nedeljnik pre 10 minuta
Vučić najavio novi program ekonomskih mera i veliki politički skup u Novom Sadu

Vučić najavio novi program ekonomskih mera i veliki politički skup u Novom Sadu

Sputnik pre 25 minuta
Vučić: Za nekoliko dana program mera, ograničićemo marže, smanjićemo cene

Vučić: Za nekoliko dana program mera, ograničićemo marže, smanjićemo cene

RTV pre 1 sat
"Očekujem pad cena do 20 odsto" Vučić: "Nema više prevara, ograničićemo im profitnu maržu"

"Očekujem pad cena do 20 odsto" Vučić: "Nema više prevara, ograničićemo im profitnu maržu"

Blic pre 40 minuta
Predsednik Srbije najavljuje nove mere: Ograničenje marži radi smanjenja cena

Predsednik Srbije najavljuje nove mere: Ograničenje marži radi smanjenja cena

Insajder pre 30 minuta
Aleksandar Vučić o blokaderima Ništa ne mrze više od srpske trobojke; Sada im je jasno da je strah prošao da više nigde neće…

Aleksandar Vučić o blokaderima Ništa ne mrze više od srpske trobojke; Sada im je jasno da je strah prošao da više nigde neće ući bez otpora

Dnevnik pre 1 sat
Vučić: Ograničićemo marže, smanjićemo cene, izbori pre zakonskog roka

Vučić: Ograničićemo marže, smanjićemo cene, izbori pre zakonskog roka

RTS pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi Sad

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Cene na hiljade proizvoda biće smanjene

Vučić: Cene na hiljade proizvoda biće smanjene

Danas pre 1 sat
Finansijski konsultant: Platu od 60.000 dinara ne bi trebalo opteretiti sa više od 30 odsto

Finansijski konsultant: Platu od 60.000 dinara ne bi trebalo opteretiti sa više od 30 odsto

Radio 021 pre 20 minuta
Vučić najavljuje pad cena do 20 odsto, kredite za siromašne i veliki skup u Novom Sadu

Vučić najavljuje pad cena do 20 odsto, kredite za siromašne i veliki skup u Novom Sadu

Nedeljnik pre 10 minuta
Vučić najavio novi program ekonomskih mera i veliki politički skup u Novom Sadu

Vučić najavio novi program ekonomskih mera i veliki politički skup u Novom Sadu

Sputnik pre 25 minuta
Predviđaju se povoljni krediti za građane sa manjim primanjima Vučić najavio, ovo je nova mera

Predviđaju se povoljni krediti za građane sa manjim primanjima Vučić najavio, ovo je nova mera

Alo pre 10 minuta