RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić: Za nekoliko dana program mera, ograničićemo marže, smanjićemo cene

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će se za nekoliko dana biti predstavljen novi program pomoći za građane u okviru ekonomskih mera, među kojima će biti i ograničavanje trgovačkih marži u cilju smanjenja cena pre svega prehrambenih proizvoda.

"Verujem da će rezultat biti ukupno smanjenje cena, ali ne po pojedinom proizvodu, to će biti hiljade proizvoda, grupe proizvoda. Imaćemo desetine grupa proizvoda. Marža mora biti niža i očekujem da ukupno cene u Srbiji dovedemo da padnu više od 15 do 20 odsto. Pre svega govorim o ovom prehrambenom delu, dakle od žitarica, hleba, ulja, brašna, svega drugog što je neophodno, dakle što vam je najpotrebnije za svakodnevni život, do bezalkoholnih pića, da sve to padne
