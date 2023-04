Bivši predsednik Perua se predao američkim vlastima, izručenje neizbežno

LIMA – Bivši peruanski predsednik Alehandro Toledo predao se američkim vlastima, dan nakon što je odbijen njegov pokušaj da blokira izručenje u matičnu državu zbog optužbi za korupciju.

On će biti premešten u glavni grad Perua Limu za dva do tri dana, rekla je Silvana Karion, lokalni tužilac koji vodi ovaj slučaj, preneo je Rojters. Toledo, koji je bio predsednik od 2001. do 2006. godine, tražen je u Peruu zbog optužbi da je dobio više od 25 miliona dolara od brazilske građevinske kompanije Odebreht u zamenu za pomoć u dobijanju ugovora o javnim radovima. Tužioci traže kaznu od 20 godina zatvora, a Toledo je negirao da je tražio ili primao mito,