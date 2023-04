Pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko – planinskim predelima moguća pojava kratkotrajnih pljuskova. Krajem dana na zapadu naoblačenje. Vetar slab do umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. U Kragujevcu sunčano, temperatura oko 22 stepena.