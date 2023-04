Pred nama je sunčan i topao dan: Temperature iznad 20 stepeni, u ovim predelima sa grmljavinom

Jutarnja temperatura 11°C, maksimalna dnevna 23°C

U Srbiji u nedelju pretežno sunčano i relativno toplo. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti, očekuje se pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a pred kraj dana i na jugu i na jugozapadu Srbije.Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, prema kraju dana u košavskom području u pojačanju. Jutarnja temperatura od 4 do 12°C, maksimalna dnevna od 20 do 24°C. U Beogradu u nedelju pretežno sunčano i relativno toplo. Duvaće slab do