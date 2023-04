Aleksić: Režim čerupa Telekom kako stigne, Srbiji nije potrebno još jedno regulatorno telo

Šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da Srbiji nije potrebno još jedno regulatorno telo koje bi se bavilo kablovskim operatorima, jer bi u tom telu bili zaposleno još ljudi sa platama između 300.000 dinara i 500.000 dinara. „Režim čerupa Telekom kako stigne i ispumpava stotine miliona evra.

Kopernikus je prodao svoju kablovsku mrežu Telekomu za 195 miliona evra i odmah kupio televizije Prva i B92. Kopernikus je vredeo možda 10 miliona evra, pa je ostalo još pet miliona da se troškari“, rekao je Aleksić na sednici Skupštine Srbije. On je naveo da je režim SNS-a „doktorirao falsifikovanje, jer falsifikuje stvarnost, diplome i sve što mu padne pod ruku“. „Poslanik Žika Gojković se našao da me kritikuje, a niko više ni ne zna u kojoj je on službi i