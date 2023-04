Vučić na otvaranju deonice Moravskog koridora: Najbitnije da veliki projekti dovode investitore

Beta pre 53 minuta

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je danas da je za Srbiju najbitnije da veliki projekti dovode nove investitore i da je za državu posebno važno što može da gradi u teškim vremenima.

Na otvaranju deonice "Moravskog koridora" od Pojata do Makrešana, dugačke 17 kilometara, Vučić je ocenio da će taj auto-put biti značajan za sve ljude koji iz Beograda budu išli na najposećenija turistička mesta.

"Ovo nije mala stvar za ljude. Osetiće ljudi i kroz nove investicije boljitak. Za nas je važno da pokazujemo da možemo da gradimo i u teškim vremenima", kazao je Vučić.

On je rekao da je na tih gotovo 17 kilometara auto-puta koji su danas otvoreni, ima sedam mostova, tri nadvožnjaka, šest pločastih propista i tri potporna zida.

Po njegovim rečima, taj auto-put koji ima 4G i 5G mrežu, najširi je u Srbiji, a moći će da se ide brzinom do 130 kilometara na sat.

Vučić je najavio da će ta deonica auto-puta biti otvorena za saobraćaj šest sati posle otvaranja.

Na svečanosti su govorili ambasador SAD, Kristofer Hil, i britanska ambasadorka Šan Maklaud, izrazivši zadovoljstvo što su u ovom poduhvatu učestvovale firma "Behtel Enki" i britanska agencija "UK Exsport Finance".

"U ličnom i profesionalnom životu pojedinca ali i naroda je važno da uvek teže najboljem, ponosan sam jer je američka firma dala Srbiji najbolje", rekao je Hil.

Britanska ambasadorka Maklaud je na srpskom jeziku rekla da putevi znače razvoj, olakšavaju život ljudima, "simbol su partnerstva i saradnje".

Vučić je prethodno, sa ambasadorima, premijerkom Anom Brnabić i nekoliko ministara, u otvorenom autobusu prešao trasu novog puta.

Tada je rekao da je ovaj "poduhvat ostvarenje snova, za to se živi, jer ostaje iza vas, bez obzira šta ko govori znaće se ko je gradio".

Prva deonica Moravskog koridora od Pojata do Makrešana dugačka je 16,9 kilometara, a do oktobra bi trebalo da bude završeno još 10,7 kilometra do Koševa, čime će Kruševac biti povezan sa autoputem.

