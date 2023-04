Vučić: Moravski koridor važan jer povezuje istok i zapad Srbije

TRSTENIK, ĆIĆEVAC - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju deonice Moravskog koridora od Pojata do Makrešana. Prva deonica duga je 16,9 kilometara, a do oktobra bi trebalo da bude završeno dodatnih 10,7 kilometra do Koševa, čime će Kruševac biti povezan sa autoputem.

To je prva "pametna" saobraćajnica u našoj zemlji, izgrađena sa kompletnom optičkom infrastrukturom. Moravski koridor, od Pojata do Preljine, biće najmoderniji i najširi autoput u Srbiji, pošto će biti širi od postojećih autoputeva za ukupno 1,6 metara. Gradnja Moravskog koridora u dužini od 112 kilometara počela je u decembru 2019. godine Radove izvodi konzorcijum američke kompanije Behtel i turske Enka, a ugovor je vredan blizu 800 miliona evra. Moravski koridor