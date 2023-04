Promenljivo, malo toplije i nestabilno, mestimično sa lokalnom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 3 do 11 stepeni, najviša dnevna od 17 do 21. U Kragujevcu promenljivo, maksimalna temperatura do 20 stepeni.