NOVI SAD - Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno, malo toplije i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren jugoistočni, posle podne na severu u skretanju na severni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 11 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepeni. U Novom Sadu će danas biti promenljivo oblačno, malo toplije i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni, a najviša oko 20 stepeni.