RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu: Danas do 21 stepen, evo kakvo se vreme očekuje narednih dana

U Srbiji će danas biti promenljivo, malo toplije i nestabilno vreme, mestimično sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od tri do 11, a najviša od 17 do 21. Vetar slab i umeren jugoistočni, posle podne na severu u skretanju na severni i severozapadni. U Beogradu danas promenljivo, malo toplije i nestabilno, mestimično sa kišom i grmljavinom. Najniža temperatura od sedam do 11, a najviša oko 20. Vetar slab i umeren jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Promenljivo i nestabilno vreme "Za vikend promenlјivo i nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih