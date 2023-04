Vučić: Niko ne gradi toliko auto-puteva kao Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se u Srbiji gradi ili je u fazi projektovanja ukupno 16 auto-puteva, što prema njegovim rečima, ne gradi niko u Evropi. Vozeći se autobusom na delu Moravskog koridora od Pojata do Makrešana, Vučić je rekao da se gradi devet puteva u ovom trenutku.

– Uskoro će biti potpisan ugovor za obilaznicu oko Kragujevca i za severnu tangentu koja će ići od Bačkog Brega do Kikinde i Nakova. Tada će biti 11 auto-puteva koje gradimo. To ne gradi niko u Evropi, ni spram veličine zemlje – naglasio je Vučić. Kako je rekao, posle toga će doći na red putevi prema Kotromanu, Višegrađu, Šumadijski koridor Karađorđe, od Mladenovca i Lazarevca do Aranđelovca preko Topole do Rače i onda do Bora. Dodao je da je druga stvar što su se