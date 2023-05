Erdogan tvrdi da je ubijen vođa Islamske države: Akcija turskih obaveštajaca, IS se još nije oglasila

Turski predsednik tvrdi da je ubijen vođa terorističke organizacije Islamska država.

Turske snage navodno su ubile predvodnika terorističke Islamske države (IS) u Siriji, rekao je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan. Abu Husein al-Kurajši je preuzeo Islamsku državu nakon što je njegov prethodnik ubijen prošle jeseni, a sada je Erdogan kazao da je on preko vikenda "neutralisan" u operaciji turskih obaveštajaca. Islamska država za sada nije komentarisala navode o ubistvu. Turska obaveštajna agencija MIT pratila je vođu IS "tokom dugog vremenskog