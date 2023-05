Pa, ne njega da naljutite... Nikola Jokić razbio moćni Feniks, Denver video čudesan trijumf!

NIKOLA Jokić je nastavio sa košarkaškim majstorijama, pomogavši da Denver povede sa 2:0 u polufinalu Zapadne konferencije protiv Feniksa. Nagetsi su na svom terenu, uz izvrnsu partiju srpskog centra, rezultatom 97:87 savladali goste iz Arizone, koji će biti domaćini naredne dve utakmice u seriji koja se igra dok neko ne pobedi četiri puta.

FOTO: Tanjug/AP Podsetimo, jeste srpski as bio odličan i na početku polufinala "Zapada", ali je ovoga otišao "korak dalje". Nakon što su rivali rano počeli da ga prilično "biju" pod koševima, a prednjačio je Bizmak Bijombo koji je i laktom u leđa jednom udario Jokića (i prošao nekažnjeno), a u sledećoj akciji odglumio da ga je reprezentativac Srbije laktom nokautirao...