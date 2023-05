VIDEO Prenos prvog polufinala Evrovizije

U Liverpulu je počela Pesma Evrovizije. U večerašnjem prvom polufinalu takmičari iz 15 zemalja boriće se za deset mesta u velikom finalu.

Prvo polufinale takmičenja svi fanovi mogu da prate uživo na zvaničnom evrovizijskom YouTube kanalu. U prvom polufinalu nastupa predstavnik Srbije Luk Blek pesmom "Samo mi se spava", pod rednim brojem tri. U prvoj polufinalnoj večeri nastupaju: 1. Norveška – Alessandra – Queen of Kings 2. Malta – The Busker – Dance (Our Own Party) 3. Srbija – Luke Black – Samo Mi Se Spava 4. Letonija – Sudden Lights – Aijā 5. Portugal – Mimicat – Ai Coração 6. Irska – Wild Youth –