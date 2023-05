Uhapšen Kragujevčanin zbog izazivanja panike i nereda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Z. V. (1988) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

On se sumnjiči da je 7. maja ove godine, pozvao dežurnu službu u Beogradu i lažno prijavio da je bačena bomba na autobusku stanicu u Beogradu, a potom i dežurnu službu u Kragujevcu kojoj je prijavio da je postavljena bomba u kontejneru, u krugu zgrade Skupštine grada Kragujevca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.