Tužilac: Nećemo tolerisati odbranu da neko "nije znao šta radi" kad je veličao zločin na mrežama

Izuzetno je bitno da svi razumeju da se za veličanje zločina na društvenim mrežama "neće prihvatiti objašnjenja ili odbrane da neko 'nije znao šta radi' i slično".

To je za list Nova rekao tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. "Svaki događaj će biti istražen i procesuiran u skladu sa Krivičnim zakonikom. Naglasiću još jednom da je naš prag tolerancije za ova krivična dela uvek bio vrlo nizak, dok je sada ravan nuli. I tako će i ostati", rekao je Stamenković. On je naveo da tužilaštvo "očekuje da će kazne delovati na same izvršioce da više ne vrše krivična dela, ali i na građane i druga lica u najširem