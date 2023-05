Vreme se danas "meškolji", ali promena koja sledi biće kao tajfun: Evo kada stiže u Beograd

Današnji dan u Beograd proteći će u znaku suvo vremena sa sunčanim periodima

Na području Beograda narednih sedam dana vreme će biti veoma promenljivo. Današnji dan u Beogradu proteći će u znaku suvog vremena sa sunčanim periodima, a biće i hladnije od proseka. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura biće do 17° C. Četvrtak će doneti i glavnom gradu jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Padavine će biti praćene i veoma jakom košavom. Biće vrlo hladno za ovo doba godine, s obzirom na to da će temperatura tokom dana