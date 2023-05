U Beogradu uhapšeno šestoro zbog sumnje da su posredovali u prostituciji

Policija je u Beogradu uhapsila šest osoba zbog sumnje da su posredovali u prostituciji, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Sumnja se da su oni, od septembra 2022. do maja 2023. vrbovali žene da se bave prostitucijom, a potom iznajmljivali stanove u Beogradu u kojima su se nalazile sa klijentima. Uhapšeni su J.D. (50), D.K. (64), A.S. (41), Ž.Š. (40), B.G. (30) i D.M. (34), naveo je MUP. Terete se da su putem društvenih mreža organizovali oglašavanje prostitucije i podvodili više od deset devojaka kojima su organizovali prevoz do klijenata. Novac dobijen od prostitucije, kako se sumnja,