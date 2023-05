Nov sistem naplate karata važi od danas: Kako da platite putem SMS-a, koja je cena, ko će i kako kontrolisati da li imate kartu i svi ostali važni detalji

Novi sistem gradskog prevoza koji je nazvan "Beograd plus" počinje da važi od danas, a građani će moći da kupe kartu slanjem SMS poruke ili kupovinom u papirnoj formi. Uskoro bi trebalo da zaživi i aplikacija preko koje će takođe moći da se kupe karte za gradski prevoz. Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, na jučerašnjoj konferenciji za medije predstavio je ovaj, novi sistem naplate karata. Evo svih detalja.

Karte će se preko SMS-a kupovati tako što se određeni tekst poruke, a koji zavisi od toga kakva vam je karta potrebna, pošalje na broj 9011. Zona A, tekst karte A90, 50 dinara Zona B, tekst karte B90, 50 dinara Zona C ( A+B), tekst karte C90, 100 dinara Zona A, tekst karte A1, 120 dinara Zona B, tekst karte B1, 120 dinara Zona C (A+B), tekst karte C1, 150 dinara Zona A, tekst karte A7, 800 dinara Zona B, tekst karte B7, 800 dinara Zona C (A+B), tekst karte C7,