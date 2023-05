Vučić posle sednice predsedništva SNS-a: Do večeras prikupljeno 20.000 komada različitog naoružanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je do večeras prikupljeno 20.000 komada različitog naoružanja.

Na sednici Predsedništva SNS razgovaralo se o aktuelnoj situaciji u zemlji i o skupu u Beogradu i o Skupštini SNS koja se održava 27. maja u Kragujevcu, naveo je Vučić. Do večeras smo uspeli da prikupimo do 20 hiljada različitog naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava, to je najveći uspeh koji je Republika Srbija mogla da napravi u tekom trenutku posle velikih tragedija koje su nas zadesile, rekao je Vučić i dodao da je ponosan na ljude koji predaju oružje. „Za