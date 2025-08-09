Posmatranje meteorske kiše na Avali: Organizovan bogat program za vikend

Na platou ispred Avalskog tornja ovog vikenda, u subotu i nedelju, biće organizovano posmatranje meteorske kiše “Perseidi”, koje će pratiti brojne edukativne i zabavne aktivnosti.

Događaj organizuje Javno preduzeće “Emisiona tehnika i veze”. Večeras, od 20 časova do ponoći, posetioci će moći da uživaju u logičkim igrama za decu, naučnom eksperimentu “Tinker Labs Vidikovac” i kreativnim radionicama. U nedelju je planirana radionica “Izrada svetleće zvezde”, a članovi Astronomskog društva “Ruđer Bošković” održaće predavanja o meteorskoj kiši i posmatranju zvezda teleskopima. Organizatori su pozvali građane da ponesu dvogled ili teleskop, kao i