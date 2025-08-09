Večeras i sutra na platou ispred Avalskog tornja posmatranje meteorske kiše

Insajder pre 1 sat
Večeras i sutra na platou ispred Avalskog tornja posmatranje meteorske kiše

Na platou ispred Avalskog tornja večeras i sutra uveče biće organizovano posmatranje meteorske kiše koje će biti praćeno astronomskim predavanjima, izložbama i radionicama za decu.

Kako su najavili organizatori, večeras će od 20 časova do ponoći biti logičke igre za decu, naučni eksperiment 'Tinker Labs Vidikovac“, 'Mala radionica velikih vrednosti“ i radionica duboreza. Sutra će biti kreativna radionica 'Izrada svetleće zvezde“, dok će članovi Astronomskog društva 'Ruđer Bošković“ održati predavanja o meteorskoj kiši i o tome kako teleskopima posmatrati zvezde. Organizatori iz Javnog preduzeća 'Emisiona tehnika i veze“ pozvali su građane da
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Manifestacija "Kiša meteora" danas i sutra na platou ispod Avalskog tornja

Manifestacija "Kiša meteora" danas i sutra na platou ispod Avalskog tornja

RTV pre 1 sat
Poziv ljubteljima astronomije: Večeras i sutra ispod Avalskog tornja možete posmatrati spektakularnu kišu meteora

Poziv ljubteljima astronomije: Večeras i sutra ispod Avalskog tornja možete posmatrati spektakularnu kišu meteora

Euronews pre 58 minuta
Meteorska kiša "Perseidi": Kada i gde posmatrati jednu od najpoznatijih kiša meteora

Meteorska kiša "Perseidi": Kada i gde posmatrati jednu od najpoznatijih kiša meteora

NIN pre 2 sata
Perseidi će osvetliti nebo, danas i sutra od 20 časova sa platoa Avalskog tornja posmatrajte spektakl

Perseidi će osvetliti nebo, danas i sutra od 20 časova sa platoa Avalskog tornja posmatrajte spektakl

RTS pre 4 sati
Gde će biti organizovano posmatranje meteorske kiše?

Gde će biti organizovano posmatranje meteorske kiše?

Nedeljnik pre 3 sata
Posmatranje meteorske kiše na Avali: Organizovan bogat program za vikend

Posmatranje meteorske kiše na Avali: Organizovan bogat program za vikend

Serbian News Media pre 3 sata
Večeras i sutra na platou ispred Avalskog tornja posmatranje meteorske kiše

Večeras i sutra na platou ispred Avalskog tornja posmatranje meteorske kiše

Novi magazin pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Meteor

Politika, najnovije vesti »

Kako opozicija gleda na istraživanja agencije Faktor plus?

Kako opozicija gleda na istraživanja agencije Faktor plus?

Danas pre 18 minuta
VIDEO: Uvrede upućene poslaniku PSG Radivoju Jovoviću ispisane u delu grada u kom živi

VIDEO: Uvrede upućene poslaniku PSG Radivoju Jovoviću ispisane u delu grada u kom živi

Radio 021 pre 33 minuta
Studentski protest ispred BIA u Beogradu, u Nišu "blokada na točkovima"

Studentski protest ispred BIA u Beogradu, u Nišu "blokada na točkovima"

NIN pre 48 minuta
Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Ministarstvo pravde: Sporazum o priznanju krivice Popovića ne proizvodi pravno dejstvo u Srbiji

Sputnik pre 43 minuta
Ana Brnabić pisala Metsoli: Objava Picule promišljen i uvredljiv potez, EP da reaguje

Ana Brnabić pisala Metsoli: Objava Picule promišljen i uvredljiv potez, EP da reaguje

RTS pre 13 minuta