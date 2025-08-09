Gde će biti organizovano posmatranje meteorske kiše?

Nedeljnik pre 55 minuta
Na platou ispred Avalskog tornja večeras i sutra uveče će biti organizovano posmatranje meteorske kiše koje će biti praćeno astronomskim predavanjima, izložbama i radionicama za decu, javlja Beta.

Kako su najavili organizatori, večeras će od 20 časova do ponoći biti logičke igre za decu, naučni eksperiment „Tinker Labs Vidikovac“, „Mala radionica velikih vrednosti“ i radionica duboreza. Sutra će biti kreativna radionica „Izrada svetleće zvezde“, dok će članovi astronomskog društva „Ruđer Bošković“ održati predavanja o meteorskoj kiši i o tome kako teleskopima posmatrati zvezde. Organizatori iz Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze“ su pozvali građane da
