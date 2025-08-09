Poziv ljubiteljima astronomije: Večeras i sutra ispod Avalskog tornja možete posmatrati spektakularnu kišu meteora

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Poziv ljubiteljima astronomije: Večeras i sutra ispod Avalskog tornja možete posmatrati spektakularnu kišu meteora
Sve je spremno za tradicionalnu manifestaciju ''Kiša meteora'' koja će biti održana danas i sutra na platou ispod Avalskog tornja, a posetioci će imati priliku da posmatraju spektakularnu Perseidsku kišu meteora, ali i da uživaju u muzici, radionicama, interaktivnim izložbama i edukativnom astronomskom programu, izjavila je Jelena Dimitrijević Gajić, savetnica za Avalski toranj u JP Emisiona tehnika i veze koje je i organizator događaja. Ona je za Tanjug rekla da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Perseidi: Spektakl na nebu iznad Srbije

Perseidi: Spektakl na nebu iznad Srbije

Vreme pre 2 sata
Najsjajnija letnja kiša meteora biće najvidljivija 12. i 13. avgusta

Najsjajnija letnja kiša meteora biće najvidljivija 12. i 13. avgusta

Radio 021 pre 2 sata
Manifestacija "Kiša meteora" danas i sutra na platou ispod Avalskog tornja

Manifestacija "Kiša meteora" danas i sutra na platou ispod Avalskog tornja

RTV pre 4 sati
Večeras i sutra na platou ispred Avalskog tornja posmatranje meteorske kiše

Večeras i sutra na platou ispred Avalskog tornja posmatranje meteorske kiše

Insajder pre 4 sati
Meteorska kiša "Perseidi": Kada i gde posmatrati jednu od najpoznatijih kiša meteora

Meteorska kiša "Perseidi": Kada i gde posmatrati jednu od najpoznatijih kiša meteora

NIN pre 5 sati
Perseidi će osvetliti nebo, danas i sutra od 20 časova sa platoa Avalskog tornja posmatrajte spektakl

Perseidi će osvetliti nebo, danas i sutra od 20 časova sa platoa Avalskog tornja posmatrajte spektakl

RTS pre 7 sati
Gde će biti organizovano posmatranje meteorske kiše?

Gde će biti organizovano posmatranje meteorske kiše?

Nedeljnik pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugMeteorKIŠA METEORA

Politika, najnovije vesti »

Sajam i Generalštab: Načini za čuvanje onog što ne sme da se zna

Sajam i Generalštab: Načini za čuvanje onog što ne sme da se zna

Vreme pre 12 minuta
Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji raspisani za 19. oktobar

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji raspisani za 19. oktobar

N1 Info pre 42 minuta
Državna sekretarka MSP: Hapšenje Srba u Severnoj Mitrovici nastavak represije prema srpskom narodu

Državna sekretarka MSP: Hapšenje Srba u Severnoj Mitrovici nastavak represije prema srpskom narodu

NIN pre 17 minuta
Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji raspisani za 19. oktobar

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji raspisani za 19. oktobar

Insajder pre 47 minuta
Ministar Gašić reagovao na karikaturu u novinama: Dehumanizacija predsednika Srbije

Ministar Gašić reagovao na karikaturu u novinama: Dehumanizacija predsednika Srbije

Radio 021 pre 7 minuta