Poziv ljubiteljima astronomije: Večeras i sutra ispod Avalskog tornja možete posmatrati spektakularnu kišu meteora

Sve je spremno za tradicionalnu manifestaciju ''Kiša meteora'' koja će biti održana danas i sutra na platou ispod Avalskog tornja, a posetioci će imati priliku da posmatraju spektakularnu Perseidsku kišu meteora, ali i da uživaju u muzici, radionicama, interaktivnim izložbama i edukativnom astronomskom programu, izjavila je Jelena Dimitrijević Gajić, savetnica za Avalski toranj u JP Emisiona tehnika i veze koje je i organizator događaja. Ona je za Tanjug rekla da