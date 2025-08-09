Najsjajnija letnja kiša meteora biće najvidljivija 12. i 13. avgusta

Radio 021 pre 51 minuta
Najsjajnija letnja kiša meteora biće najvidljivija 12. i 13. avgusta

Najsjajnija letnja kiša meteora, "Perseidi", uskoro dostiže svoj vrhunac.

Pod tamnim nebom sa mladim Mesecom, Perseidi na vrhuncu mogu da proizvedu između 60 i 100 meteora na sat. Ove godine, sjajan Mesec će delimično umanjiti vidljivost, pa se može očekivati između 10 i 20 meteora na sat. Na severnoj hemisferi meteorska kiša biće najvidljivija u utorak i sredu, 12. i 13. avgusta. Perseidi će biti vidljivi na nebu sve do 23. avgusta. Na platou ispred Avalskog tornja za vikend će biti organizovano posmatranje meteorske kiše koje će biti
