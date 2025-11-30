UŽIVO Lokalni izbori: Napad na građane u Mionici, više snimaka kupovine glasova u Sečnju

Lokalni izboru u Negotinu, Mionici i Sečnju održavaju se danas. Pravo glasa u opštini Sečanj ima 10.226 ljudi, u Negotinu 35.615, a u Mionici 10.642 građana.

18.40 - Izlaznost do 18 časova Izlaznost na lokalnim izborima u Mionici do 18 časova je 74,1 odsto. U Sečnju je izlaznost 64,4 odsto, a u Negotinu 52,6 odsto. 17.20 - U Mionici je građane napala grupa koja se nalazila u kafani "Lovac". Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se kako grupu građana koja se nalazi ispred kafane staklenim flašama, daskama i stolicama gađaju osobe koje su unutra, a građani su im potom uzvratili. Intervenisala je