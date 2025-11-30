UŽIVO Lokalni izbori: Napad na građane u Mionici, više snimaka kupovine glasova u Sečnju

Radio 021 pre 29 minuta  |  Beta
UŽIVO Lokalni izbori: Napad na građane u Mionici, više snimaka kupovine glasova u Sečnju

Lokalni izboru u Negotinu, Mionici i Sečnju održavaju se danas. Pravo glasa u opštini Sečanj ima 10.226 ljudi, u Negotinu 35.615, a u Mionici 10.642 građana.

18.40 - Izlaznost do 18 časova Izlaznost na lokalnim izborima u Mionici do 18 časova je 74,1 odsto. U Sečnju je izlaznost 64,4 odsto, a u Negotinu 52,6 odsto. 17.20 - U Mionici je građane napala grupa koja se nalazila u kafani "Lovac". Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se kako grupu građana koja se nalazi ispred kafane staklenim flašama, daskama i stolicama gađaju osobe koje su unutra, a građani su im potom uzvratili. Intervenisala je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

Mašina pre 28 minuta
Zbog nasilja kriminalaca i nezakonitog ponašanja policije obustavljena Posmatračka misija Crte u Mionici

Zbog nasilja kriminalaca i nezakonitog ponašanja policije obustavljena Posmatračka misija Crte u Mionici

Pravo u centar pre 13 minuta
(BLOG) Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Brojne nepravilnosti i incidenti, izbila i tuča u kafani

(BLOG) Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Brojne nepravilnosti i incidenti, izbila i tuča u kafani

N1 Info pre 54 minuta
Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Opšta tuča i blokada saobraćajnice u Mionici (foto, video)

Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Opšta tuča i blokada saobraćajnice u Mionici (foto, video)

Blic pre 59 minuta
BLOG UŽIVO Hitna pomoć odvezla poslanika kome su SNS batinaši razbili glavu: Haos na izborima u Mionici, meštani se okupljaju…

BLOG UŽIVO Hitna pomoć odvezla poslanika kome su SNS batinaši razbili glavu: Haos na izborima u Mionici, meštani se okupljaju ispred prostorija SNS

Nova pre 54 minuta
Novi skandali u Mionici: Napadnuti posmatrači CRTE, a bilo je i "rezanja grkljana" (video)

Novi skandali u Mionici: Napadnuti posmatrači CRTE, a bilo je i "rezanja grkljana" (video)

Pravda pre 34 minuta
uživo Lokalni izbori: Glasanje uz incidente, u Mionici izlaznost 74 odsto, u Negotinu i Sečnju iznad 50 odsto

uživo Lokalni izbori: Glasanje uz incidente, u Mionici izlaznost 74 odsto, u Negotinu i Sečnju iznad 50 odsto

NIN pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSPSSitroenVanredni izboriPUPSZaječarNovi SadBugarskaTanjugFutogTužilaštvoSrpska napredna strankaSNSLokalni izborižandarmerijaTwitterizlaznostIzboribugarski vozNegotinMionicaPredrag Voštinić

Politika, najnovije vesti »

Policajac grubo uvredio poslanicu Nataliju Stojmenović u Mionici (VIDEO)

Policajac grubo uvredio poslanicu Nataliju Stojmenović u Mionici (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Voštinić: Policija evakuisala napadače iz kafane

Voštinić: Policija evakuisala napadače iz kafane

Danas pre 49 minuta
BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

Mašina pre 28 minuta
NUNS: Nedopustiv napad na fotoreportera Gavrila Anrića, opet izostala reakcija policije

NUNS: Nedopustiv napad na fotoreportera Gavrila Anrića, opet izostala reakcija policije

Glas Šumadije pre 29 minuta
UŽIVO Lokalni izbori: Napad na građane u Mionici, više snimaka kupovine glasova u Sečnju

UŽIVO Lokalni izbori: Napad na građane u Mionici, više snimaka kupovine glasova u Sečnju

Radio 021 pre 29 minuta