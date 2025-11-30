NUNS: Nedopustiv napad na fotoreportera Gavrila Anrića, opet izostala reakcija policije

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije osuđuje napad na fotoreportera Gavrila Andrića, koji je u Negotinu pratio lokalne izbore, kao i nasilje nad studentima i građanima, uz potpuni izostanak adekvatne reakcije policije.

Andrića je tokom dokumentovanja dešavanja ispred biračkog mesta napala grupa ljudi na kvadovima. Jedan kvad je prešao preko njegove noge, a suvozač na tom vozilu mu je istovremeno oteo telefon iz ruke dok je snimao. Nedugo zatim došlo je do fizičkog sukoba pristalica SNS-a i studenata, a na snimcima objavljenim na društvenim mrežama jasno se vidi prisustvo funkcionera SNS-a i bivšeg rukometaša Vladimira Mandića. Iako je Andrić locirao svoj telefon i zahtevao od