UNS traži da odgovaraju oni koji su gurnuli fotoreportera u Negotinu i oteli mu telefon

Nedeljnik pre 1 sat
Udruženje novinara Srbije (UNS) zatražilo je da odgovaraju osobe koje su, tokom izbornog dana u Negotinu, otele telefon, a potom i gurnule fotoreportera Gavrila Andrića.

Andrić je za UNS kazao da ceo dan prati izbore u Negotinu, a da se incident dogodio kada se pojavila veća grupa bajkera. „Snimao sam ih dok su prolazili ulicom, a u jednom trenutku maskirana osoba sa motora otela mi je telefon iz ruke. Druga osoba, takođe na motoru, gurnula me je i pao sam“, kazao je. Nakon tog incidenta Andrić je, kako je preneo UNS, sa drugog uređaja pratio gde je oteti telefon. Rekao je da se obratio policiji i da je tražio njihovo postupanje,
