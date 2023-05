Poljoprivrednici danas u tri termina blokiraju put Zrenjanin - Novi Sad

Magistralni put Zrenjanin - Novi Sad i danas, 17. maja će biti blokiran u nekoliko navrata, rekao je agenciji Beta poljoprivrednik iz Aradca Dejan Rakić.

Put će biti blokiran od 10 do 12 časova, od 13 do 15 časova i od 16 do 18 časova, a pošto je na tom području i stari put od Žabaljskog mosta kroz Aradac do Zrenjanina, putnički saobraćaj će se, kao što je to slučaj bio i juče, odvijati tom trasom. Rakić je rekao da će blokade biti nastavljene do ispunjenja njihovih zahteva i da će biti sve duže. Poljoprivrednici, koji protestuju širom Srbije, traže subvencije po hektaru od 300 evra, zagarantovanu cenu mleka od 75