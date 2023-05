Toplo, sparno i sa više oblaka - ponegde pljuskovi

Danas, ali i veći deo naredne sedmice biće toplo, ali sa više oblaka. U Srbiji posle podne pljuskovi na severoistoku, istoku i jugu zemlje. Vazdušna masa je topla i vlažna, pa će biti sparno.

Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, najviša dnevna od 22 do 26. U Beogradu pretežno sunčano, bez padavina, temperatura do 26 stepeni. Prvog dana naredne sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, ali nestabilno mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uglavnom posle podne. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša od 22 do