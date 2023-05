Nikola Jokić je MVP finala Zapadne konferencije (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa plasirali su se u veliko finale NBA lige, prvi put u istoriji te franšize, a njihova zvezda, reprezentativac Srbije Nikola Jokić proglašen je za najkorisnijeg igrača finalne serije Zapadne konferencije.

Pehar koji je nazvan po Medžiku Džonsonu dodeljen mu je nakon četvrte utakmice protiv Los Anđeles Lejkersa, nakon čega su svi prisutni počeli da skandiraju Jokićevo ime. The moment that Nikola Jokic became the 2023 Western Conference Finals MVP ❤️ pic.twitter.com/uQ0VC66bkL — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 23, 2023 Da podsetimo, Denver Nagetsi su u četiri utakmice „počistili“ Lejkerse i po prvi put u istoriji tima iz Kolorada plasirali se u finale NBA lige.