Suđenje trampu će početi na pola njegove predsedničke trke: Sud mu izrekao nove naredbe u vezi sa dokazima

Bivši predsednik Amerike, Donald Tramp, pojavio se na sudu u Njujorku u utorak, putem video poziva, prvi put od kada se prošlog meseca izjasnio da nije kriv za 34 krivična dela koja mu se optužnicom stavljaju na teret. U optužnici, tužioci terete Trampa da je "falsifikovao kriminalnu poslovnu dokumentaciju kako bi od glasačke javnosti tokom predsedničkih izbora 2016. prikrio kriminalno ponašanje".

On je putem video poziva saslušao naredbe koje mu je pročitao sudija Huan Merčan, a koji se odnose na zaštitu dokaza, kojima mu se zabranjuje javno obelodanjivanje istih. Te dokaze će kancelarija okružnog tužioca Menhetna predati njegovim advokatima. Tramp je u aprilu bio lično na suđenje u istoj sudnici, a taj događaj ispraćen je uz velike bezbednosne mere. Sudija Merčan je takođe odredio datum suđenja, a to je 25. mart 2024. Do tada će najmanje 25 država već