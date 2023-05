Miloš Bešić: Ukoliko se ne smire podele u društvu može doći do građanskih sukoba

Profesor na Fakultetu političkih nauka Miloš Bešić upozorio je u Novom danu da trenutna politička situacija predstavlja vrhunac podele u našem društvu koja se akumulira dugi niz kao godina, kao i da je hitno potrebno da se uspostavi dijalog dve strane kako ne bi tenzije još više rasle i kako ne bi došlo - "do ključanja".

„Podela u društvu postoji odavno i ona se produbljuje. To je podela koja nije etnička, koja nije rasna, koja nije klasna, nego je podela na vlast i opoziciju. Pošto je pojačavana godinama, čini se da je ovo jedna vrsta ‘pika’. Došli smo do jedne tačke kada to postaje opasno i za društvo u celini, i za ukupnu političku stabilnost. Možemo da kažemo da je politička stabilnost u Srbiji ugrožena, a koren toga je u podelama“, rekao je Bešić. Prema njegovim rečima,