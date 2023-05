Danas pljuskovi, a moguće i grmljavinske nepogode: Temperatura do 26°C

Danas pljuskovi, a moguće i grmljavinske nepogode

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode. Krajem dana na istoku Srbije očekuju se obilnije padavine. U Vojvodini veći deo dana biće suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 10 do 16°C, maksimalna dnevna od 22 do 26°C. U Beogradu u četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim