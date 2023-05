Ima 7 razreda škole, zarađivao milione, a danas živi kao podstanar: Čuvenom pevaču najbolji prijatelj zabio nož u grudi, za centimetar promašio srce

Za sebe kaže da je jednostavan i prost čovek, seljak, ali ne i glup. Iako je završio samo sedam razreda osnovne škole, bio je jedan od glavnih urednika emisije na javnom servisu i svirao sa najvećim zvezdama narodne muzike. Gost emisije "Biseri" na MTS kanalu 115 Blic tv-a, je pevač Slobodan Betulić. Sa voditeljem i autorom emisije Vanje Bulić govorio je o svom životu, karijeri, ali i tragediji koja ga je zadesila kada je za dlaku preživeo nakon što mu je najbolji prijatelj zabio nož blizu srca.

U svojoj ispovesti za "Blic" Tv kaže da je sa RTS-a otišao jer ga je navodno ucenjivao jedan od glavnih ljudi u to vreme. Kako je njegova emisija bila veoma gledana, tvrdi da mu je tražen novac da za svako emitovanje. - Imam sedam razreda i bio sam glavni urednik emisije na "RTS", "Čaša vode sa izvora", o kulturi. Sam sam napustio televiziju. Jedan od glavnih ljudi tamo, kada su videli da se to gleda mnogo, on kaže treba njemu po 1.000 maraka za svaku emisiju. To