Šta znači sanjati saobraćajnu nesreću?: San sa mnoštvo negativnih značenja

San koji jasno prikazuje stanje vaše savesti

Naši snovi često simboliziraju stvari koje potiskujemo na javi, način na koji naša podsvest pokušava da nas kontaktira. Auto je simbol pokreta i slobode, te san o udesu, po mišljenju psihologa, često simbolizuje krivicu. No, to nije jedino značenje, te ćemo upravo proći više mogućih scenarija: Ukoliko ste u vašem snu nemi posmatrač udesa, to može da označava samodestruktivno ponašanje ljudi oko vas kao i veliko iznenađenje koje će vas zadesiti. Nakon što prođete