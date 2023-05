Vučić o odlasku sa čela stranke: Uvek merim podjednako sve političke aktere, ali SNS je u mom srcu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući u emisiji Hit tvit, istakao da je Srpska napredna stranka dosad pobeđivala ubedljivo na svim izborima i on veruje da će se taj trend i nastaviti. „Moj posao je da budem predsednik svih građana i to sam se trudio da budem do sada“, rekao je Vučić.

Kako je naveo, on za sebe tvrdi da meri podjednako sve političke aktere, ali SNS je u njegovom srcu. „Biću običan član, ali podržavaću ga iz srca“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić To je, kako tvrdi, politička partija koja je uspevala da sačiva političku stabilnost i mir uprkos svim problemima sa kojima se Srbija suočavala. Ipak, to će biti obaveza manje za predsednika Srbije. Miloš Vučević novi predsednik SNS-a „Konsultovaću se sa Vučevićem i ostalima,