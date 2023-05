Grenel: Od mira i napretka na KiM došlo se do haosa i okupacije

NjUJORK – Ričard Grenel, bivši specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog tzv.

Kosova i Srbije poručio je jutros na svom Tviter nalogu da se na KiM od „mira i napretka došlo do haosa i okupacije”. „NATO trupe zauzele su zgrade na Kosovu. To su američke trupe i američki novac. Prešli smo put od mira i napretka pod Trampom do haosa i okupacije pod Bajdenom. Bajden je tako slab”, ocenio je Grenel, prenosi Tanjug. U svojoj Tviter objavi pod naslovom „najnovija vest” Grenel je podelio snimak ulice u kojoj se nalazi zgrada opštine u Leposaviću na