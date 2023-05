Ričard Grenel: Na KiM se od mira i napretka došlo do haosa i okupacije

Ričard Grenel, bivši specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine reagovao je jutros na svom Tviter nalogu na nove tenzije na severu Kosova.

On je naveo da se na KiM od „mira i napretka došlo do haosa i okupacije“. „Najnovija vest: NATO trupe zauzele su zgrade na Kosovu. To su američke trupe i američki novac. Prešli smo put od mira i napretka pod Trampom do haosa i okupacije pod Bajdenom. Bajden je tako slab“, ocenio je Grenel. BREAKING: NATO troops have taken over buildings in Kosovo. American troops and American money. We went from peace and progress under Trump to chaos and troop occupation under