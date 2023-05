Američki ambasador: Otkazivanje učešća u vežbama "Defender Europe" prva posledica za Kosovo

Priština — Američki ambasador u Prištini Džef Hovenijer izjavio je u utorak da vlada Kosova nije koordinisala sa Sjedinjenim Državama o svojim potezima na severu i da je stvorila nepotrebnu krizu, narušavajući odnose sa Vašingtonom.

On je u susretu sa grupom novinara lokalnih medija rekao da je kriza nepotrebna i da predstavlja korak unazad u procesu normalizacije odnosa sa Srbijom, a podsetio i da reči državnog sekretara Entonija Blinkena, da će to uticati na odnose Kosova i Sjedinjenih Država. „Prvi znak za to je sinoćna odluka komandanta američkih snaga u Evropi Kristofera Kavolija da otkaže učešće Kosova u vežbama 'Defender Europe 2023'. Za Kosovo je ova vežba završena“, rekao je