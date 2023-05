S urušenog mosta u istorijskoj tvrđavi Fort Gibraltar u Kanadi palo 16 dece, troje teže povređeno

Šesnaestoro dece i jedna odrasla osoba odvezeni su u bolnicu u sredu nakon što su pali u istorijskoj tvrđavi Fort Gibraltar tokom ekskurzije zapadnom kanadskom gradu Vinipegu, izvestio je CBS News, pozivajući se na zdravstvenog službenika iz vatrogasne brigade.

Navodno je došlo do urušavanja mosta unutar tvrđave. Tanjug/John Woods/The Canadian Press via AP Deca su starosti od 10 do 11 godina, izvestio je CBS, dodavši da je troje dece teže povređeno. "Duboko smo zabrinuti zbog incidenta ovog jutra u Fort Gibraltaru koji je uključivao školsku grupu", rekao je gradonačelnik Vinipega Skot Gilingem na Tviteru. Gradski zvaničnici nisu izneli detalje u trenutku kad ih je kontaktirao Rojters. Fort Gibraltar u provinciji Manitoba