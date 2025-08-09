Azerbejdžan i Jermenija u Vašingonu potpisali zajedničku deklaraciju o miru

N1 Info pre 13 minuta  |  Tanjug
Azerbejdžan i Jermenija u Vašingonu potpisali zajedničku deklaraciju o miru

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i premijer Jermenije Nikol Pašinjan potpisali su u petak u Beloj kući, zajedno s predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, zajedničku deklaraciju koja se odnosi na mirovno rešavanje sukoba Bakua i Jerevana oko oblasti Nagorno-Karabah.

Dogovor predviđa produženje saradnje između SAD i Jermenije u pogledu tranzitnog koridora sa Azerbejdžanom na period do 99 godina, a prilikom potpisivanja Tramp je izjavio da Jermenija i Azerbejdžan mogu da računaju na njegovu intervenciju ako jedna od strana prekrši ovaj sporazum. "Jermenija i Azerbejdžan su posvećeni trajnom okončanju svih neprijateljstava, otvaranju trgovine, putovanja i diplomatskih odnosa", rekao je Tramp na ceremoniji potpisivanja između
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

RTS pre 1 sat
Postignut istorijski mirovni sporazum: Azerbejdžan i Jermenija zakopali ratne sekire, posredovao Tramp (foto)

Postignut istorijski mirovni sporazum: Azerbejdžan i Jermenija zakopali ratne sekire, posredovao Tramp (foto)

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaDonald TrampJermenijaAzerbejdžanNagorno-KarabahNagorno Karabah

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: U petak sastanak sa Putinom na Aljasci; Zelenski: Nećemo dati zemlju okupatorima

UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: U petak sastanak sa Putinom na Aljasci; Zelenski: Nećemo dati zemlju okupatorima

RTV pre 13 minuta
Ministri spoljnih poslova pet zemalja osudili izraelski plan za zauzimanje grada Gaze

Ministri spoljnih poslova pet zemalja osudili izraelski plan za zauzimanje grada Gaze

RTV pre 8 minuta
Tramp: Sastaću se sa Putinom na Aljasci sledeće nedelje

Tramp: Sastaću se sa Putinom na Aljasci sledeće nedelje

Nedeljnik pre 8 minuta
Stigla prva reakcija Zelenskog na najavu susreta Putina i Trampa: Nema predaje naše teritorije okupatorima!

Stigla prva reakcija Zelenskog na najavu susreta Putina i Trampa: Nema predaje naše teritorije okupatorima!

Nova pre 8 minuta
Azerbejdžan i Jermenija u Vašingonu potpisali zajedničku deklaraciju o miru

Azerbejdžan i Jermenija u Vašingonu potpisali zajedničku deklaraciju o miru

N1 Info pre 13 minuta