Azerbejdžan i Jermenija u Vašingonu potpisali zajedničku deklaraciju o miru

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i premijer Jermenije Nikol Pašinjan potpisali su u petak u Beloj kući, zajedno s predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, zajedničku deklaraciju koja se odnosi na mirovno rešavanje sukoba Bakua i Jerevana oko oblasti Nagorno-Karabah.

Dogovor predviđa produženje saradnje između SAD i Jermenije u pogledu tranzitnog koridora sa Azerbejdžanom na period do 99 godina, a prilikom potpisivanja Tramp je izjavio da Jermenija i Azerbejdžan mogu da računaju na njegovu intervenciju ako jedna od strana prekrši ovaj sporazum. "Jermenija i Azerbejdžan su posvećeni trajnom okončanju svih neprijateljstava, otvaranju trgovine, putovanja i diplomatskih odnosa", rekao je Tramp na ceremoniji potpisivanja između