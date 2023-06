Bajden se sapleo i pao, Bela kuća saopštila da je dobro

Predsednik SAD Džozef Bajden sapleo se i pao sinoć dok je uručivao diplome na diplomskoj ceremoniji za Američku vazduhoplovnu akademiju u saveznoj državi Koloradu.

Bajden koji je sa 80 godina najstariji američki predsednik na dužnosti, uz pomoć saradnika odmah se podigao i nije povređen, a Bela kuća je saopštila da je on dobro. On se kako se vidi na snimcima sapleo na crnu kesu i pao napred i odmah se podigao na ruke i kolena pre nego što su mu je jedan vojnik koji je bio pored njega i njegovi telohranitelji brzo pomogli da ustane i ispratili ga do mesta gde je sedeo. U saopštenju pres službe Bele kuće navodi se da je na bini