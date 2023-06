Danas promenljivo vreme s pljuskovima i grmljavinom

U Srbiji će danas biti pomenljivo i nestabilno vreme povremeno s kišom i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 23 do 26 stepeni Celzijusa, vetar slab, severni i severzoapadni. U Beogradu će danas biti promenljivo vreme s kišom u pojedinim delovima grada i temperaturom od 16 do 24 stepena. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolјa i nesanica, a zbog očekivane biometeorološke situacije tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima. Učesnicima u saobraćaju savetuje se dodatna opreznost.