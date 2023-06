5 Činjenica o masakru u Mladenovcu: Pre tačno mesec dana 8 mladih života je zauvek ugašeno: Uroš Blažić sam otkrio motiv, svedoci otkrili nove detalje

Pre tačno mesec dana, dok je Srbija plakala za ubijenima u OŠ "Vladislav Ribnikar", dogodila se nova tragedija - masakr u Mladenovcu. Uroš Blažić (21) je te večeri 4. maja uzeo kalašnjikov i krenuo u svoj krvavi pohod. Ubio je petoro ljudi u selu Malo Orašje, a zatim se uputio ka selu Dubona, gde je ubio još troje ljudi. On je ranio 14 osoba, a policija ga je jurila do sledećeg jutra, kada je pronađen kod Kragujevca. Šta je istraga ovog masovnog ubistva pokazala do sad?

Dok su se prijatelji družili u dvorištu škole u Duboni, a druga grupa mladih na igralištu u Malom Orašju, Uroš se spremao da ispuni svoju mračnu misiju. Javnost je bila slomljena nezapamćenom tragedijom iz beogradske osnovne škole, kada je stigla nova crna vest. Blažić je došao na igralište u Malo Orašje, gde se grupica mladih okupila, između ostalog, kako bi i skromno obeležili to što je njihov prijatelj postao ujak. Zatim, Blažić je ispalio hice u njih i ubio