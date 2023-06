Lazović na protestu „Srbija protiv nasilja“: Ogroman broj demonstranata dokaz odlučnosti u borbi za zahteve

Predstavnik pokreta „Ne davimo Beograd“ Radomir Lazović izjavio je večeras, na petom protestu „Srbija protiv nasilja“, da ogroman broj okupljenih pokazuje odlučnost u borbi za ispunjenje zahteva tog skupa. „Broj ljudi je ogroman i borićemo se do kraja.

Do ispunjenja zahteva“, izjavio je Lazović agenciji Beta. On je odbacio sve dosadašnje ponude vlasti u vezi sa zahtevima protesta i rekao da je neophodno da svi do sada postavljeni zahtevi budu ispunjeni. „Što se tiče nekih ponuda vlasti i slično, mi na to ne pristajemo. Zahtevamo da se ispune svi zahtevi protesta“, rekao je Lazović. Dodao je da tek nakon ispunjenja svih zahteva građana može da se, kako je naveo, „otvori razgovor o tome kako da se unapredi